publié le 06/02/2020 à 11:02

Un voyage entre Montfermeil et Hollywood. C'est un projet complètement fou du club de foot de Montfermeil et d'autres jeunes de Seine-Saint-Denis : aller à Los Angeles pour soutenir Ladj Ly, le réalisateur du film Les Misérables, dans la quête de son Oscar.

Le film a déjà attiré plus de 2 millions de spectateurs en France et est nommé dans la catégorie "Meilleur film étranger". Et ce mercredi 6 février, une petite trentaine de personnes décollent pour les États-Unis. Elles s'apprêtent à vivre un périple de 10 jours.

Ce groupe de jeunes ont préparé ce voyage entre cours d'éloquence et cours d'anglais. Ils révisent les bases. "Hello, my name is Karim. I'm French, I live in Paris and I'm playing soccer" ("bonjour, je m'appelle Karim. Je suis français, je vais à Paris et je fais du foot"), s'exerce l'un d'eux. L'objectif est de savoir se débrouiller dans toutes les situations.

"Théo, tu es à Los Angeles, tu as perdu le reste du groupe, comment tu nous cherches," interroge la tutrice. L'élève répond, "la phrase d'urgence c'est : did you see the group of thirty French people ?" (Avez-vous vu un groupe de 30 Français ?).

On va là-bas pour montrer qu'ici, il y a des talents comme nous Karim, joueur au Football Club Montfermeil





"Moi je suis arrivé dans ce projet par le biais du Football Club Montfermeil. On est une délégation de jeunes talents. On n'est pas là pour être en vacances. On est là-bas pour montrer qu'ici, il y a des talents comme nous. C'est un rêve pour nous," affirme Karim.



Agnès est la coordinatrice du projet et fait faire un cercle à la trentaine de participants, dans le but de s’exercer à se présenter en anglais. "Fermez bien le cercle pour retrouver l'énergie du groupe." Elle est accompagnée par le coach, Ben, un natif américain, pour qui ces jeunes ont fait beaucoup de progrès.

Rencontre une autre culture

Tous ces jeunes vont donc aux États-Unis, mais pas que pour les Oscars, pas seulement parce qu'ils jouent au foot mais aussi pour rencontrer une autre culture, d'autres habitudes. On ne fait pas la bise, c'est "intime" explique Ben, la nourriture n'est pas la même qu'ici, l'autorisation du port d'armes... Les questions sur la différence des cultures fusent.



Un des jeunes pose une question sur la mixité aux États-Unis. "Je voulais savoir, au niveau de la mixité, comme tu peux voir ici dans la salle, il y a plusieurs origines. On peut trouver des arabes comme moi, ou serbes, portugais... est-ce que c'est la même chose aux États-Unis," questionne-t-il. Ben répond en affirmant qu'il y a "beaucoup plus de Latinos".



"On va faire des maraudes, on va aller à la rencontre d'un lycée dans un quartier populaire, faire des rencontres sportives. C'est pas que les paillettes. Il y a un gros projet derrière. Et on est là-bas aussi pour chercher des financements pour d'autres projets pour les générations futures qui auront surement des meilleurs projets que nous," raconte Karim.