Gironde : au centre de loisirs, les enfants préparent Noël malgré le coronavirus

publié le 17/12/2020 à 11:39

À quelques jours de Noël, les centres de loisirs peaufinent les préparatifs des fêtes. Dans un petit village au sud de Bordeaux, une cinquantaine d'enfants, accompagnés de leurs animateurs et animatrices, sont presque prêts pour le grand rendez-vous du 24 décembre. Pourtant, il n'est pas toujours évident de faire abstraction de la crise sanitaire et des incertitudes qu'elle véhicule.

En entrant dans ce centre de loisirs, on met les pieds dans la bulle de l'enfance. À Saint-Morillon, les enfants sont en pleine forme et Noël est à tous les étages : on peint, on dessine, on découpe. La bonne humeur est de mise, même s'il faut scrupuleusement respecter les protocoles sanitaires. "Les enfants s'éclatent et les parents sont contents", affirme Magali, la directrice du centre.

"Pour les enfants, le père Noël ne peut pas être touché par le coronavirus, il ne peut pas être touché par quoi que ce soit, enchaîne Charlotte, la directrice adjointe. Même pour les plus grands, l'esprit de Noël est toujours là." Des propos confirmés par les petits Tom, Léopoldine et Zoé. Selon eux, le père Noël ne porte pas de masque. Les rennes non plus d'ailleurs "parce que ce sont des animaux", affirment-ils.

Les enfants de ce centre ont également tenu à partager une information exclusive au micro de RTL. Selon eux, un nouveau virus circule en France, le "gouvernement virus". "Il ne faut pas y toucher parce qu'il y a aussi Emmanuel Macron et c'est lui le chef", préviennent-ils.