Elle offre à sa grand-mère centenaire un incroyable road-trip en camping-car à travers l'Europe

En 2017, Dominique Cavanna, alors âgée de 100 ans, réside dans un EHPAD qui lui prédit qu'elle n'a plus qu'une semaine à vivre. Fiona, sa petite-fille de 40 ans, décide alors de la ramener chez elle, en Vendée.

"Je me suis dit qu'à sa place, j'aurais aimé passer mes deniers jours entourée de ma famille, se souvient-elle. Je me suis occupée d'elle, je l'ai remise sur pieds, je lui ai enlevé peu à peu ses cachets. Six mois plus tard, elle était toujours en vie."

La vie continue, et il faut en profiter : Fiona, grande aventurière, en est convaincue. Elle propose a sa grand-mère de partir faire un tour du monde en camping-car. "Je lui ai expliqué que c'était une petite maison roulante qui pouvait l'emmener où elle voulait", raconte-t-elle tendrement.

Plus d'un an sur les routes

De janvier 2019 à juin 2020, les deux femmes ont sillonné l'Europe. Au total, elles parcourent 15.000 kilomètres, en passant par le Sud de la France, l'Italie, l'Espagne ou encore le Portugal.

"On a fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle s'est prélassée dans des sources d'eau chaude. On s'est retrouvées confinées dans un camps de réfugiés pandémiques en Espagne, s'amuse Fiona. Plus je lui en montrai, plus elle s'émerveillait, elle vivait. C'était ma grand-mère tout simplement !"

Changer notre regard sur la vieillesse

Malgré le décès de sa grand-mère, à 103 ans, le chemin est loin d'être terminé pour Fiona Lauriol. D'abord, elle publie un livre dans lequel elle raconte ses folles aventures avec son aînée. Puis, l'année dernière, elle se lance dans un nouveau road trip, à travers la France cette fois, pour tenter de changer le regard que l'on porte sur la vieillesse.

"Les personnes âgées, je pensais qu'li fallait les laisser bien au chaud et surtout ne pas les brusquer, admet Fiona. Mais finalement, tout ce qu'on a vécu avec ma grand-mère m'a démontré le contraire : plus on les inclut dans nos vies, plus elles sont dynamiques !"



Depuis plusieurs mois, Fiona sillonne tous les départements français. Elle se rend dans les mairies, les écoles, les EHPAD, pour sensibiliser tout le monde au traitement de nos ainés. "La vieillesse est un sujet de société qui nous concerne tous. À l'heure actuelle, on a tendance à interdire aux personnages âgées de vivre et de mourir dignement, déplore-t-elle. Vous imaginez si dès vos 60 ans on vous répète que vous êtes vieille ? Cela veut dire que si vous vivez jusqu'à 100 ans, on vous perçoit comme inutile à la société pendant quarante années de votre vie. C'est horrible !"

Fiona terminera son tour de France à Paris en juin 2023. Elle est attendue à l'Assemblée nationale pour discuter, avec les élus, du traitement de nos ainés. Elle devrait aussi y rencontrer Brigitte et Emmanuel Macron.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info