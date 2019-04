publié le 14/04/2019 à 12:32

Maxime Nicolle, devenu l'un des porte-parole du mouvement des "gilets jaunes" a diffusé samedi sur sa page Facebook, une vidéo de 25 minutes dont un extrait fait réagir. On peut voir le manifestant filmer la manifestation à Toulouse pour le 22e acte des mobilisations et échanger avec un CRS.



Celui-ci se vante alors auprès de Maxime Nicolle, de "gagner 500 euros par week-end". "Vous-êtes fier ?", lui demande Maxime Nicolle. "Bah oui, moi je suis content !", lui répond alors le policier. Depuis l'extrait a été visionné plus de 50.000 fois et relayé en nombre sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuse réactions indignées.

Connu sous le nom de Fly Rider sur les réseaux sociaux, où il alimente une page suivie par près de 150.000 personnes, Maxime Nicolle avait fait polémique en décembre dernier. Figure du mouvement des "gilets jaunes", le jeune homme avait posté une vidéo sur sa page Facebook où il avait évoqué la théorie du complot après la fusillade du marché de Noël de Strasbourg.