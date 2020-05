Déconfinement : les renseignements alertent sur les appels à manifester

publié le 11/05/2020 à 20:29

La seconde alerte en un mois. Le Service central du renseignement anticipe l'impact du déconfinement qui a débuté ce lundi 11 mai, sur "la mobilisation des mouvances contestataires". Dans une note que dévoile France Télévisions, le service apporte une attention toute particulière aux mouvances d'ultra-droite, d'ultra-gauche et aux "gilets jaunes".

Le 13 avril dernier, Le Parisien dévoilait des notes de renseignement faisant état d'un suivi de "l’impact du Covid-19 en France". Un embrasement de la contestation sociale à la sortie du confinement était l'une des principales craintes des agents du Service central du renseignement territorial (SCRT).

Dans cette nouvelle fiche datant du 6 mai dernier, il y est noté que "toutes les mouvances contestataires poursuivent, en boucle, leurs diffusions de commentaires critiques, avec une véhémence de plus en plus exacerbée, de la gestion de la crise sanitaire par les autorités publiques". Le Service central du renseignement observe ainsi les appels à manifester publiés sur les réseaux sociaux.

Un rejet du gouvernement

L'utra-gauche tant que l'ultra-droite sont concernées par cette alerte. "Un rejet des mesures gouvernementales de traçage", comme l'indique Franceinfo est observé par l'ultra-gauche. À l'extrême droite, des "mouvements d'inspiration national-révolutionnaire" préparent "une action coordonnée pour pointer du doigt les carences supposées de l'Etat dans la gestion de la crise".

Quant aux "gilets jaunes", "le sujet de l'après confinement est de plus en plus évoqué", peut-on lire dans cette note. Dernier élément en date : dans une vidéo diffusée sur Facebook et devenue virale le 9 mai, le "gilet jaune" Christophe Chalençon appelle à "renverser le pouvoir politique" et affirme avoir "un plan pour verouiller Paris".