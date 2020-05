Christophe Chalençon, figure des "gilets jaunes", placé en garde à vue à Paris

publié le 12/05/2020 à 08:55

Christophe Chalençon, figure du mouvement des "gilets jaunes" et tête de la liste "Évolution citoyenne" aux dernières élections européennes a été interpellé et placé en garde à vue le 11 mai à Paris par la brigade de recherches et d'intervention. L'homme faisait l'objet d'un mandat de recherches prononcé par le parquet de Carpentras le 10 mai.

Le forgeron de profession ne s'était pas rendu à une convocation de la justice en raison de vidéos qu'il a publié sur le net, dans lesquelles il appelait au soulèvement. "Nous devons faire tomber le pouvoir jacobin. Portons ensemble le dernier coup de dague à ce pouvoir", haranguait-il, assurant avoir le soutien de généraux et d'anciens militaires.

Le militant était à Paris en vue de manifester avec d'autres "gilets jaunes", le 11 mai. Huit jours avant, Christophe Chalençon appelait sur Facebook à "verrouiller Paris" et à "tuer" le gouvernement. La brigade de recherches et d'intervention l'a interpellé alors qu'il était seul, du côté de la porte d'Italie, rapporte LCI.

"On fait face à une justice à deux vitesses, applicable immédiatement aux faibles, et une autre justice clémente avec les forts", s'est indigné l'avocat du "gilet jaune" dans les colonnes du Parisien.