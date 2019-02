et AFP

publié le 02/02/2019 à 13:07

Au lendemain de la décision du Conseil d'État de maintenir l'usage des lanceurs de balle de défense (LBD) dans les manifestations, une "grande marche des blessés" est organisée dans la capitale ce samedi 2 février, soit deux mois et demi après le début du mouvement.



Peu avant midi, quelques centaines de "gilets jaunes" étaient rassemblés place Félix Eboué à Paris (12e) derrière une banderole réclamant l'"interdiction des grenades et des LBD" et un kaléidoscope montrant des visages tuméfiés.

Figure du mouvement et gravement blessé à l’œil la semaine dernière, Jérôme Rodrigues était acclamé et applaudi par des manifestants, ont constaté des journalistes de l'AFP. Autre personnalité du mouvement : Eric Drouet, une des têtes de file, a également été aperçu parmi les manifestants.

Dans la foule, quelques manifestants portaient un faux bandage à l’œil en solidarité avec les blessés graves. "Ça me choque quand je vois les armes qu'ils utilisent", témoigne Gérald, maçon à Saint-Quentin (Aisne). "Il y a 15 jours, une grenade nous est passé juste à côté. Elle a explosé à deux mètres. On a vu les éclats partir en l'air, c'était très choquant", ajoute son frère Olivier.



Selon le collectif militant "Désarmons-les", 20 personnes ont été gravement blessées à l’œil (la plupart éborgnées) depuis le 17 novembre. La police des polices (IGPN) a été saisie de 116 enquêtes selon une source policière, portant pour dix d'entre elles sur de graves blessures aux yeux.