publié le 23/02/2019 à 16:48

Nouveau samedi de mobilisation en France. Les "gilets jaunes" réinvestissent la rue ce 23 février pour leur 15e samedi de mobilisation, avec de nouveaux rassemblements à Paris et en province. Au total, quelque 11.600 "gilets jaunes" manifestaient samedi en France à 14H00 dont 4.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Des chiffres en légère hausse par rapport à la semaine précédente à la même heure, où 10.200 manifestants avaient été recensés en France par le ministère dont 3.000 à Paris.

Dans le calme, une partie des manifestants a descendu les Champs-Elysées, rendez-vous incontournable de la mobilisation parisienne chaque week-end. Cette "marche dans les beaux quartiers" a devait traverser le quartier de l'Opéra, contourner le musée du Louvre et a fait une pause devant le siège du Medef avant de rallier l'esplanade du Trocadéro pour une dispersion à partir de 17h.

Entre baraques à frites et camion à pizzas, plus d'un millier de "gilets jaunes" ont célébré l'acte 15 de la mobilisation avec un pique-nique festif dans un ambiance bon enfant sur les pelouses du château de Chambord, dans le Loir-et-Cher.

15 interpellations à Clermont-Ferrand

Quelque 2.500 "gilets jaunes" ont défilé samedi, à Clermont-Ferrand, barricadée pour l'occasion dans la crainte de la présence de casseurs parmi les manifestants dont certains se sont heurtés aux forces de l'ordre en milieu d'après-midi.

Dans la matinée, des contrôles en amont et sur zone ont abouti à quinze interpellations, dont huit personnes ont été placées en garde à vue, selon la préfecture. Des armes, dont certaines par destination (boules de pétanque, batte de baseball, pied de biche, pistolet d'alarme, poignée à impulsion électrique...) ont été saisies.