publié le 22/02/2019 à 08:41

Avec 321 défaillances d'entreprises en janvier, le nombre de faillites a augmenté de plus de 6 % par rapport à l'année dernière. Un chiffre qui s'expliquerait en grande partie par la crise des "gilets jaunes". Le mouvement a fortement pesé sur le moral des consommateurs ce qui a engendré un ralentissement sur la fin de l'année 2018 et notamment durant la période des fêtes.



Les secteurs les plus fortement impactés sont l'hôtellerie/restauration avec une hausse des faillites de 17% de faillite par rapport à il y a un an et où le chiffre d'affaire perdu au mois de décembre n'a jamais pu être récupéré. Le commerce et le transport ont également été fortement touchés à cause de l'absence des touristes et la baisse des déplacements.

La tendance des prochains mois n'est pas très rassurante. Bercy ne cache pas son pessimisme et beaucoup de professionnels ont pioché dans leur trésorerie pour passer ce début d'année. Les entreprises arrivent toutefois au bout de cette logique et auront du mal à financer leurs stocks au printemps. Le nombre de faillites pourrait donc continuer à augmenter dans les prochains mois.

À écouter également dans ce journal

Tendances - L'entreprise Ascoval dans le Nord, qui devait racheter l’aciérie de Saint-Saulve, ne sera pas en mesure de le faire. Le repreneur Altifort devait mettre 35 millions d'euros sur la table pour reprendre le site mais le groupe n'a pas obtenu les financements nécessaires.



Espace - Une sonde israélienne est en route pour la Lune pour la première fois de l'histoire. Elle s'appelle Bereshit, c'est-à-dire Genèse en Hébreu et a été lancée par une fusée de la société américaine Space X, depuis Cap Canaveral en Floride. Si l'opération réussit, Israël sera la 4ème pays à alunir, après les Etats-Unis, la Russie et la Chine.

Culture - La 44e édition des César présidée par l'actrice Christine Scott Thomas, avec Kad Merad en maître de cérémonie a lieu ce vendredi 22 février. Les grands favoris pour le meilleur film sont Le grand bain de Gilles Lellouche et Jusqu'à la garde de Xavier Legrand.