"Gilets jaunes", Marche des fiertés... Cinq manifestations prévues aujourd'hui à Paris

publié le 04/07/2020 à 07:48

La préfecture de police de Paris a annoncé avoir autorisé cinq manifestations dans la capitale le 4 juillet, dont trois se revendiquant des "gilets jaunes". La première partira à 13h30 de la place de la République à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), direction la gare du Nord.

Une deuxième se tiendra dans les XVe et XVIe arrondissements de la capitale et une autre débutera à l'angle des boulevards Voltaire et Richard-Lenoir à 13h30. Le cortège se dirigera vers la place d'Italie (XIIIe arrondissement).

De leur côté, le Conseil démocratique kurde en France a appelé à manifester place de la République, pour alerter sur les attaques militaires de la Turquie contre les territoires kurdes en Syrie et en Turquie.

La cinquième manifestation de ce samedi 4 juillet est la Marche des fiertés LGBTQI+ 2020, qui partira de Pigalle à 16h, direction la place de la République. Cet événement devrait rassembler plus d'un millier de personnes. La Marche des fiertés est voulu par ses organisateurs comme "plus politique que festive" selon Une manifestation qu'il ne faut pas confondre avec la Gay Pride qui, elle, a été reportée au 7 novembre.



La préfecture de police a en revanche interdit toute manifestation ou rassemblement sur les Champs-Élysée.