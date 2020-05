Gilets Jaunes : l'abbé Francis Michel renvoyé par l'Église.

publié le 20/05/2020 à 22:10

Cet ancien membre du clergé s'est fait connaître lors du mouvement des "Gilets Jaunes", en 2018, après avoir célébré une messe "anti-Macron" dans l’église du Planquay, dans l'Eure. Vendredi 15 mai, il a été averti de son renvoi de l'état clérical.

L’abbé Francis Michel ne peut plus exercer, rapportent nos confrères du Parisien. Il ne peut plus "célébrer l'Eucharistie, prononcer une homélie, administrer licitement les sacrements de l'Église catholique romaine ni enfin remplir aucune charge de direction dans le cadre pastoral ou avoir une responsabilité dans l'administration paroissiale", détaille le Diocèse d'Évreux.

"J'ai été convoqué et l'évêque m'a signifié mon renvoi. Il voulait que je signe une acceptation, ce que j'ai refusé de faire. Je suis prêtre, quoi qu'on en dise. Car on est prêtre pour l'éternité", a répondu le prêtre déchu. Ce dernier est en conflit avec sa hiérarchie depuis plusieurs années et a déjà été sanctionné par le passé, précise le quotidien.

En juin 2019, il avait été filmé, lors d'une messe avec des "Gilets Jaunes", entonnant des chants hostiles à Emmanuel Macron. Depuis 2016, le prêtre normand est frappé de la mesure de "suspense à divinis", c'est-à-dire qu'il lui est interdit de "conférer tout sacrement et de célébrer tout sacramental". Malgré tout, ce dernier continuait à recevoir dans son église du Planquay un certain nombre de paroissiens très fidèles à ses offices.