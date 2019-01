publié le 17/01/2019 à 06:32

Les magasins de jouets ont souffert du mouvement des "gilets jaunes" : selon le cabinet NPD qui nous dévoile ses chiffres en exclusivité, le marché du jouet affiche une baisse de 5% en 2018, pour atteindre 3,4 milliards d'euros. C'est historiquement bas alors que le marché du jouet était en hausse continue depuis 5 ans.



Les magasins de jouets (tous canaux de distribution confondus, en comptant les hypermarchés, magasins spécialisés, et internet) affichent même 7% de baisse en décembre, alors que c'est un mois crucial. Il y a bien eu un report sur internet, mais qui n'a pas suffi à compenser la perte des boutiques. C'est une perte de 180 millions d'euros sur un an pour le secteur du jouet. Une somme perdue qui ne sera pas compensée en 2019.

"C'est une baisse vraiment inédite. On a tous subi l'action des 'gilets jaunes' et les événements sociaux qui ont affecté la consommation", explique Michel Moggio, directeur général de la Fédération des industries du jouet et de la puériculture. "Les consommateurs ont eu du mal à accéder et les produits ont aussi eu du mal à arriver jusqu'aux magasins puisque les blocages s'appliquaient aussi aux livraisons". Selon lui, la logistique "tendue" du magasin fait que "le moindre grain de sable va dérégler la machine et que certains produits, qui se seraient vendus, ne sont pas arrivés en temps et en heure".

Le samedi 8 décembre, on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires Franck Mathais, porte-parole du magasin Village Joué Club Partager la citation





Sur 2.000 mètres carré, le Village Joué Club est situé au cœur du Paris Touristique. Mais tous les samedis de mi-novembre à fin décembre, le quartier a pris une toute autre allure. "On a fermé le samedi 8 décembre, donc on a perdu 100% de notre chiffre d'affaires. Et sur les autres samedis, on a perdu jusqu'à 50%", précise Franck Mathais est le porte-parole du magasin.



Mais le mois de décembre, c'est le plus gros mois de l'année pour ce magasins de jouets qui réalise pendant cette période un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Résultat : au total, ce magasin a perdu 800.000 euros. Si les emplois sont maintenus pour 2019, les salariés, eux, ont également perdu sur leur rémunération car ils ont fait moins d'heures supplémentaires en décembre.