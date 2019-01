et Marie Sasin

publié le 16/01/2019 à 12:37

Depuis le 5 janvier, plusieurs directions départementales de la sûreté publique ont créé dans différentes régions des "cellules spéciales d’enquêtes 'gilets jaunes". Des groupes d’enquêteurs sont dédiés spécialement à l’identification et l’interpellation des auteurs de violences commises lors des différents rassemblements.



Ils travaillent soit sur des interpellations en flagrants délits, soit sur l’exploitation de la vidéosurveillance et des vidéos tournées lors de manifestations. Moins de deux semaines après leur création, ces cellules ont permis l’interpellation de 24 suspects, dont 12 condamnés et 2 écroués.

Ces cellules ont montré leur efficacité notamment à Bordeaux, à Toulouse, à Caen et à Lyon. Par exemple, à Bordeaux, un homme qui avait lancé des cocktails Molotov contre les forces de l’ordre lors de l’acte 8, a été interpellé à son domicile cinq jours plus tard, le 10 janvier, et condamné à 6 mois de prison ferme.

À Caen un homme qui avait déjà agressé les forces de l’ordre le 8 décembre était interpellé le 12 janvier après avoir tiré à la fronde sur les forces de l’ordre. À Toulouse, deux hommes ont été interpellés le 11 janvier après avoir notamment détruit un horodateur le 22 décembre