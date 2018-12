publié le 08/12/2018 à 13:41

Une matinée de tension. La préfecture de police n'a rien laissé au hasard après les débordements survenus lors du samedi 1er décembre à Paris. Pour ce quatrième acte de contestations, 8.000 fonctionnaires de police ont été mobilisés, des blindés réquisitionnés et les principaux axes de manifestations cadenassés.



La matinée s'est déroulée dans un calme relatif malgré quelques heurts entre "gilets jaunes" et CRS aux abords des Champs-Élysées, où se sont rassemblés près de 1.500 manifestants, pour 8.000 "gilets jaunes" en tout à Paris, selon la préfecture de police. Des manifestants qui ont également été signalés à plusieurs endroits de la capitale, notamment sur le périphérique intérieur vers la porte Maillot et aux abords de Palais Royal. En France, on décompte 31.000 personnes "gilets jaunes" mobilisés.

Samedi à 13 heures, les forces de police avaient interpellé 700 personnes, dont 361 étaient en garde à vue.

Les contrôles préventifs des manifestants et des véhicules ont permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur des objets potentiellement dangereux et filtrer les arrivées sur les lieux des manifestations.