"Gilets jaunes" : des ronds-points évacués dans plusieurs régions

et AFP

publié le 18/12/2018 à 22:32

Les évacuations de ronds-points et d'axes routiers vont se "poursuivre", avait prévenu lundi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, en mettant en avant les "huit morts" survenus depuis le début du mouvement.



Depuis, des ronds-points, occupés depuis des semaines par des "gilets jaunes" qui y avaient construit des cabanes en bois pour dormir ou se restaurer, ont été évacués par les forces de l'ordre dans plusieurs régions. Selon des sources policières, les évacuations se font "au cas par cas" et "à l'appréciation des préfets".

Dans le Gard, par exemple, où la mobilisation est forte depuis le début du mouvement, les ronds-points évacués sont immédiatement réoccupés par des "gilets jaunes", en particulier à Alès, où la rocade est régulièrement bloquée. Même détermination à Samazan (Lot-et-Garonne) : un campement de "gilets jaunes" à un rond-point situé près de l'A62 a été démonté par les gendarmes, mais les manifestants comptent revenir.

Prêts à passer Noël sur les ronds-points

En Gironde trois ronds-points, devenus des lieux importants de mobilisation depuis le début de la crise, ont été évacués tandis que les "gilets jaunes" ont quitté d'eux-mêmes d'autres ronds-points après négociation et "dans le calme", selon la préfecture. En Normandie, trois ronds-points autour de Rouen ont été évacués, dont l'un deux fois dans la journée car il s'était reformé.



Dans le Haut-Rhin, les "gilets jaunes" ont été appelés à démonter leurs installations "en dur" avant verbalisation d'ici mardi soir ou mercredi matin tandis qu'à Calais, les trois principaux barrages établis sur les ronds-points stratégiques, fréquentés par les camions en partance pour l'Angleterre, ont été dégagés dans le calme mardi soir. En colère et pour protester contre ces démantèlements, des "gilets jaunes" ont décidé d'entamer des blocages sur l'A16 entre Boulogne-sur-Mer et Calais.



À Tours, les "gilets jaunes", reçus à la préfecture, se sont engagés à lever leur point de rassemblement le 26 décembre, a annoncé un responsable du mouvement. Dans les Côtes-d'Armor, plusieurs évacuations ont eu lieu, notamment à Saint-Brieuc. Des "gilets jaunes" présent sur place, se disent prêt à passer Noël sur un rond-point.