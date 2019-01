et Marie-Pierre Haddad

Les lanceurs de balles de défense (LBD) et leur utilisation lors des manifestations sont régulièrement dénoncés par les manifestants et les "gilets jaunes". Depuis le début du mouvement, le 17 novembre et des mobilisations lycéennes qui s'en sont suivies, plusieurs personnes ont été blessées, parfois grièvement au visage, par des tirs de LBD lors de rassemblements en France.





Le Défenseur des droits Jacques Toubon a reçu 25 saisines - dont certaines collectives - depuis le début de la contestation, douze d'entre elles évoquant des tirs de balles de défense.

Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 17 janvier, il rappelle avoir "déterminé, à partir des cas soumis, que l’usage des lanceurs de balles de défense pouvaient présenter une grande dangerosité. Il y a un an, nous avons demandé le moratoire et que tout cela soit réétudié".