"Gilets jaunes" : 10.200 manifestants en France, dont 3.000 à Paris

et Sarah Ugolini

publié le 16/02/2019 à 16:09

Quelque 10.200 "gilets jaunes" manifestaient samedi 16 février, en France à 14 heures, dont 3.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. Selon les chiffres officiels, contestés par les "gilets jaunes", la mobilisation pour l'acte 14 était donc en baisse par rapport à la semaine précédente à la même heure, où 12.100 manifestants avaient été recensés en France par le ministère dont 4.000 à Paris.



Pourtant, Jean-Luc Mélenchon s'est quant à lui félicité sur Twitter de la "foule immense de 'gilets jaunes' à Paris". Il l'associe à un échec total de la politique d'intimidation et de répression violente". Pour cet acte 14, qui a lieu pour les trois mois du mouvement, on note le retour d'actions en dehors des centres-villes comme les blocages de ronds-points et des manifestations non-déclarées. À Toulouse par exemple, des gilets jaunes ont bloqué dans la matinée un site de l'entreprise Amazon. En Meurthe-et-Moselle, des manifestants ont également choisi de retourner sur les premiers ronds-points bloqués au début du mouvement.

Dans l'Ain, c'est la ville de Bourg-en-Bresse qui a été choisie comme point de rassemblement régional pour cet acte 14 des gilets jaunes. Les membres du mouvement avaient évoqué que quelque 2.000 manifestants seraient présents. Néanmoins, selon BFMTV, ils sont pour l'instant beaucoup moins nombreux. La préfecture a mis en place un dispositif de sécurité pour éviter que les gilets jaunes n'accèdent au centre-ville, avec 13 points de filtrage.