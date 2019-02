publié le 16/02/2019 à 13:25

Invité dans "Le journal Inattendu", Michel Boujenah est arrivé avec un peu de retard dans le studio RTL, à cause des manifestations des "gilets jaunes", dont l'acte 14 se déroule ce samedi. Le comédien s'est exprimé concernant la naissance de ce mouvement qui dure depuis trois mois en France, et sur les multiples violences qui en découlent.



"Il y a des gens qui souffrent, c'est concret", a déclaré l'acteur. "On sait depuis des années qu'il y a 7 millions de gens en France qui vivent avec moins de 700 euros par mois. Qu'est-ce qu'on s'attendait, à ce que ces gens crèvent sans rien dire ? On a fabriqué ce mouvement, le pouvoir l'a fabriqué, depuis très longtemps. Ce n'est pas Macron", ajoute-il.

Le comédien est également revenu sur la détérioration des lieux publiques et des monuments historiques. "On ne peut pas foutre en l'air les institutions. Si on fout en l'air les institutions, on va rentrer dans un régime fasciste.", poursuit Michel Boujenah.



"On vit dans une démocratie extraordinaire"

"Je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On vit dans une démocratie extraordinaire. Allons faire un petit voyage en Corée du Nord, on va voir la différence.", lance l'acteur.

"Il faut arrêter de dire que la violence ne vient que des flics. La violence, elle vient des côtés", conclut-il.