Gérald Darmanin multiplie les recours pour expulser l'imam Hassan Iquioussen

Gérald Darmanin insiste : il veut expulser l'imam Hassan Iquioussen. Selon lui, il tiendrait depuis plus de 20 ans des discours prosélytes appelant à la haine, à la soumission des femmes et à l'antisémitisme.

En juillet dernier, le ministre de l'Intérieur avait déjà annoncé l'expulsion de ce prédicateur du Nord, réputé proche des frères musulmans. Mais il y a deux semaines, sa demande a été rejetée par le tribunal administratif de Paris. Tout est question de proportion pour la justice. Les discours de l'imam sont, certes, rétrogrades et discriminants mais ils ne constituent pas une menace suffisante pour justifier son expulsion qui serait "disproportionnée", insistent les magistrats. D'autant qu'Hassan Iquioussen est né et réside en France.

Les juges n'ont pas, non plus, trouvé trace de prêche séparatiste. Et s'il a pu tenir des propos antisémites par le passé, il les a ensuite publiquement regrettés en 2015.

Mais Gérald Darmanin refuse de baisser les bras. À sa demande, les juges du conseil d'État - la plus haute juridiction administrative - vont désormais réexaminer toute cette procédure. Ils disposent de 48 heures pour rendre un avis définitif sur cette possible expulsion.

