Gérald Darmanin annonce l’expulsion d’un imam jugé radical

Dans un tweet publié jeudi 28 juillet, Gérald Darmanin annonce l'expulsion à venir d'un prédicateur islamique du Nord, Hassan Iquioussen. Réputé proche des Frères Musulmans, de nombreux faits lui sont reproché, notamment des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive.

Dans le tweet, le ministre de l'Intérieur a fait valoir que cette expulsion était justifiée par le fait que "ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes", en précisant : "il sera expulsé du territoire français".

La préfecture du Nord précise qu'il est aussi accusé d'inciter "à une forme de séparatisme" et d'alimenter "des thèses complotismes autour de l'islamophobie", de tenir un discours haineux envers "l'égalité entre les femmes et les hommes" ou encore de développer des "thèses antisémites".

Je fais confiance en la justice et à mes conseils afin d'annuler cette procédure d'expulsion Hassan Iquioussen

"Aujourd'hui, il m'est reproché de tenir des propos discriminatoires voire violents, ce que je conteste avec force. Je fais confiance en la justice et à mes conseils afin d'annuler cette procédure d'expulsion", a réagi Hassan Iquioussen dans un post sur sa page Facebook.

Très suivi sur les réseaux sociaux, avec 169.000 abonnés sur YouTube et 41.000 sur Facebook, il précise dans son message qu'il s'est toujours attelé à diffuser "un islam authentique empreint d'amour et de tolérance" et qu'il a "toujours eu à cœur d'enseigner que le musulman français peut vivre pleinement sa foi dans le cadre des lois de la République."

L'expulsion de l'imam, vivant à Lourches, près de Valenciennes, est rendue possible avec la loi luttant contre le séparatisme promulguée en août 2021.

