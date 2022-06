Geoxia : les Maisons Phénix, la fin d'une époque ?

Le sujet du jour. Ce mardi 28 juin, 14 des sociétés de Geoxia, constructeur des célèbres Maisons Phénix, ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. Ce modèle de maison est notamment connu depuis la Seconde Guerre mondiale pour cette promesse : permettre aux classes populaires de devenir propriétaires. Avec la suppression des aides à l’achat, la crise sanitaire et la hausse des prix des matières premières, le groupe connaît des difficultés depuis ces dernières années. Au total, plus de 1.100 employés vont être licenciés et 1.600 chantiers en cours ont été brutalement interrompus.

Pourquoi en parle-t-on ? Quelles sont les particularités de la Maison Phénix ? Qu'est-ce qui a fait son succès ? Quelle est son histoire et comment expliquer sa chute ?



Analyse. "Cette marque, Maisons Phénix, est née juste après la Seconde Guerre mondiale et elle a connu son succès avec ceux qui sont nés en même temps qu'elle, parce que ce sont les baby-boomers de l'après-guerre. C'est le Général de Gaulle qui lance véritablement les maisons Phénix, sans le savoir, parce qu'il y a tout à reconstruire. Vous avez deux millions de maisons détruites en France après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des villes détruites à 70% comme le Havre. Le Général de Gaulle, qui revient de Londres, a vu des nouveaux industriels qu'on appelle les home builders, des fabricants de maisons. Il envoie alors trois jeunes ingénieurs parisiens lorsqu'il revient sur le sol français et il leur dit 'allez au bord de la Tamise, voir ce qu'il se passe', et dans ce lot, il va y avoir André Poux, qui va être le fondateur des maisons Phénix", explique Martial You, chef du service économique et social de RTL.





