publié le 27/09/2017 à 12:53

Alstom et Siemens ont annoncé mardi leur fusion. Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, qui prendra la tête de la branche transports du nouveau groupe, a assuré que cette transaction n'aurait pas d'impact sur les sites français. "Nous nous sommes engagés à ne fermer aucun site", a-t-il indiqué sur RTL.



"Ce sera très favorable à la puissance des deux groupes et aux emplois. Nous savons que ce type de transaction génère des inquiétudes. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à globalement préserver les emplois, en France et en Allemagne", a ajouté Henri Poupart-Lafarge.

La fusion Alstom-Siemens a vocation à répondre à la concurrence chinoise dans le secteur ferroviaire. "C'est une fantastique opportunité et une occasion unique de créer le champion européen du ferroviaire en alliant les forces de Siemens et d'Alstrom", a souligné le PDG.

La direction du groupe Siemens-Alstom, composée de dirigeants allemands, s'installera à Saint-Ouen, près de Paris. Henri Poupart-Lafarge a répondu au sentiment répandu des salariés d'Alstom ayant l'impression d'être rachetés par les Allemands. "Si vous interrogez les salariés de Siemens Transports, ils vous diront qu'ils ont eux aussi l'impression d'être rachetés par un groupe français, avec le siège qui s'installe à Paris avec leurs patrons. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant dans cette transaction", a encore assuré le dirigeant.