publié le 27/09/2017 à 11:35

Une fois, mais pas deux. Dans le cadre des ateliers de la refondation des Républicains lancés par Bernard Accoyer, les adhérents ont été consultés afin de trancher la question de l'organisation d'une primaire ouverte avant la prochaine présidentielle.



Visiblement, le souvenir laissé par les conséquences de la campagne électorale de François Fillon est amer. Selon franceinfo, 70% des adhérents ne veulent plus de primaire ouverte pour désigner son candidat à la présidentielle. Pour les élections locales, le résultat est plus massif encore. La primaire ouverte a été condamnée par 74% des 40.000 adhérents qui se sont prononcés via un formulaire entre le 26 juillet et le 15 septembre.

Par ailleurs, la conclusion des ténors de la droite, selon laquelle François Fillon aurait échoué en raison des affaires et non des idées, est partagée par les adhérents. Pour eux, "le climat des affaires" est le premier responsable "de l'échec de la droite et du centre à la dernière présidentielle". De la même façon, ils jugent que "le ralliement de personnalité de droite à Emmanuel Macron après le second tour de la présidentielle" explique le recul des Républicains aux législatives.