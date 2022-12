Philippe Caverivière : "J'ai des amis au Maroc, on a tous des zones d'ombre"

"J'ai des amis au Maroc, on a tous des zones d'ombre"

Invité d'Amandine Bégot, Éric Ciotti, nouveau président des Républicains, est resté pour la chronique de Philippe Caverivière ce lundi 12 décembre. Le chroniqueur félicite le député des Alpes-Maritimes pour ce succès. "Bravo Éric pour cette très belle victoire avec 53% des voix, c’est 10 fois plus que Valérie Pécresse aux présidentielles, et c’est vraiment très gentil de prendre 5 minutes parce que vous avez beaucoup de boulot", remarque Philippe Caverivière.

Pour le chroniqueur, Éric Ciotti est le "Didier Deschamps des Républicains". Même si le nouveau président des LR semblait être le favori avant cette élection. "En même temps, quand on a vu Bruno Retailleau était soutenu par Gérard Larcher et Xavier Betrand. On s'est tous dits que c'était dans la poche pour vous", souligne Philippe Caverivière.

Le chroniqueur a évidemment un petit mot sur la qualification de l'équipe de France, tombeuse de l'Angleterre, pour les demi-finales de la Coupe du monde. "Pauvres Anglais, cette année Dieu a sauvé ni leur reine, ni leur équipe de foot", pointe Philippe Caverivière. Pour une place en finale, les Bleus défieront le Maroc. "J'ai des amis au Maroc, on a tous des zones d'ombre". Les hommes de Didier Deschamps affronteront mercredi (à 20h) les Marocains.

