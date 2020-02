publié le 20/02/2020 à 15:04

Homophobie, transphobie : "Aujourd’hui, seulement 4% des victimes d’injures osent se faire connaître et accompagner." C'est le triste constat auquel est parvenue l'association Flag!, regroupant des policiers et policières de la communauté LGBTQ+. Pour remédier au problème, elle a décidé de lancer une application pour smartphone éponyme destinée à faciliter le signalement des actes LGBTphobes.

L'objectif de cette nouvelle application est d'accompagner et orienter les personnes victimes et témoins de ces violences vers les démarches nécessaires et les plus pertinentes. À l'issue du signalement, celles-ci se verront par exemple proposer un dépôt de plainte, ou encore un signalement sur des plateformes telles que Pharos ou la plateforme des violences sexistes et sexuelles par exemple.

L'application verra le jour le 28 mars 2020, annonce l'association dans un communiqué publié le 19 février sur le blog de la préfecture de police. Elle sera lancée en présence de sa marraine, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa.