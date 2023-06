Fin de vie : ce qu'il faut savoir sur la rédaction d'un testament

"Faire un testament c'est bien, mais c'est surtout pour exprimer des volontés, transmettre un patrimoine à une ou plusieurs personnes." Invité de RTL ce mardi 6 juin, Edouard Grimond, notaire à Lille, explique les rouages de l'écriture de ce texte, qui peut être repoussant pour certains.

"Tout le monde a tout âge, à condition d'être majeur et d'être capable, peut faire son testament", révèle-t-il. Une personne venant d'avoir 18 ans, comme un septuagénaire, peut donc en écrire un. "Le principe, c'est une feuille de papier, un crayon. Et puis vous écrivez vos dernières volontés", explique Edouard Grimond, aussi porte-parole du Conseil supérieur du notariat.

Pour rappel, les enfants sont les dignes héritiers de leurs parents et ils ne peuvent pas être déshérités. Ces derniers ont l'obligation de léger une partie de leur patrimoine à leurs descendants, comme le prévoit le Code Civil. Comme l'explique Edouard Grimond, cette fraction léguée dépend du nombre d'enfants. Pour une personne avec un enfant, ce dernier doit obligatoirement recevoir la moitié de l'héritage.

Quel est le rôle du notaire ?

Le rôle du notaire est très important, il est notamment présent pour aider à la rédaction du texte afin de s'assurer que les vœux du futur défunt pourront bien être respectés. "Un testament est fait sur mesure. (...) C'est vraiment de la dentelle", explique le notaire lillois. "Autant dire la vérité à la personne plutôt que de la laisser croire qu'il se passera ce qu'elle a écrit", poursuit-il au sujet de cet accompagnement.

"Dans les faits, on rencontre généralement des personnes qui avancent dans l'âge (...) Plus on avance, plus on réfléchit à ce qu'on veut laisser et comment on veut le laisser", explique le notaire. Edouard Grimond explique être fréquemment sollicité par des personnes "d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'années et au-delà" pour la rédaction d'un testament.

