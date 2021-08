Feux de forêt : les réflexes à adopter pour les éviter ?

Depuis plusieurs jours, les sapeurs-pompiers continuent de lutter contre les flammes sur la plaine des Maures dans le Var. Cet incendie dévastateur a déjà ravagé plus de 8.100 hectares et fait deux morts. Deux pompiers ont également été légèrement blessés ainsi que 19 autres personnes intoxiquées. De nombreux campings mais aussi des habitations ont du être évacués pour protéger les occupants. Cela représente un total de 7.500 personnes.

Mais afin d'éviter au maximum les feux de forêt, certains gestes qui paraissent anodins, sont néanmoins primordiaux pour se protéger des incendies. Pour sensibiliser la population, le ministère de la Transition écologique avait lancé, au début du mois de juin, une campagne de prévention. Avec les fortes chaleurs et la sécheresse, chaque été plusieurs feux de forêt sont à déplorer. Voici la liste des gestes à éviter afin de préserver la végétation.

- Cela semble évident et pourtant... Barbecues, feux de camp ou tout autres types de feu est interdit aux abords des forêts ou des espaces végétalisés (landes, maquis, bords de route, champs,...) Le respect des interdictions d'accès aux massifs forestiers est essentiel.

- Pour éviter tout départ de feu, les cigarettes ne doivent pas être jetées en pleine nature lors d'une période de sécheresse. Idem pour un mégot, jeté au sol ou par la fenêtre d'une voiture.

- Durant l'été, évitez tout travaux source d'étincelles en cas de sécheresse, canicule ou de vent fort, à proximité de végétaux.

- Ne pas mettre de combustible, qui sont des activateurs de feu, type bois, fuel, butane, contre une maison.

- En cas de départ de feu, ayez les bons réflexes. Appelez le 18, le 112 ou le 114 (pour les personnes sourdes et malentendantes) et donnez la localisation la plus précise possible de l'incendie. Puis mettez-vous à l'abris dans un habitation en attendant l'arrivée des secours. Pour rappel, un véhicule n'est pas un lieu sûr, car il peut rapidement s'enflammer.