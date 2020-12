Fêtes de fin d'année : pourquoi dit-on "se mettre sur son 31" ?

Marion Cotillard, Xavier Dolan et Léa Seydoux au festival de Cannes le 19 mai 2016

publié le 31/12/2020 à 12:10

Ce jeudi 31 décembre au soir, beaucoup vont se mettre sur leur 31 même s'ils fêteront la Saint-Sylvestre chez eux. Robe de soirée, combinaison chic, smoking... Le passage à la nouvelle année se fait souvent bien habillé. Pourtant, aucun rapport entre le 31 décembre et l'expression "se mettre sur son 31".

Plusieurs hypothèses existent, mais aucun ne fait le lien avec le Nouvel An. La première, la plus probable, fait de "31" une déformation de "trentain", un tissu précieux composé de trente fois cent fils. Étoffe luxueuse, elle était méconnue du commun des mortels, ce qui pourrait expliquer cette déformation, sachant que "se mettre sur" signifiait "mettre sur soi".

Deuxième hypothèse historique, proposée par le quotidien belge La Libre : les soldats prussiens recevaient, tous les "31 du mois", une visite des chefs militaires, soit 7 fois par an. Évidemment, ils devaient alors se parer de leurs plus beaux atours.

Autre hypothèse, avancée par le Projet Voltaire bien que présentée comme douteuse par la même source, "31" pourrait se rapporter au jeu de cartes du même nom, où l'objectif est d'obtenir ce nombre de point, et serait symbole "de beauté du jeu et de chance". Toutefois, cela n'explique pas l'expression "se mettre sur", et paraît donc peu vraisemblable.