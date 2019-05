Fête de la Nature : des animations partout en France à partir de mercredi

publié le 21/05/2019 à 06:06

À partir du mercredi 22 mai, ce sera la Fête de la Nature dans toute la France, dans toutes les communes. Cinq jours d'animations, d'initiatives gratuites pour permettre à tout le monde de vivre l'expérience de la nature. Une nature qui reprend ses droits dans l'espace public : on y plante des arbres, on enlève le bitume des allées secondaires et on laisse pousser l'herbe...



C'est la conséquence d'une nouvelle loi en France qui interdit aux communes l'utilisation de pesticides chimiques dans les espaces verts. Donc autant laisser les plantes poussées.

Désherber à la main, en outre, coûte très cher.

Dans les cimetières, il y a une difficulté psychologique. La plupart sont très minéraux et consistent en de grandes allées goudronnées. Quand une mauvaise herbe dépasse, les familles le supportent moins bien qu'ailleurs, car cela est vécu comme un abandon du lieu.

Les municipalités replantent

Des spécialistes dans la nature travaille pour conseiller les communes. Ils ont remarqué que lorsqu'il y a au moins 50% d'espaces végétalisés, les mauvaises herbes ne se voient plus. Le lieu devient agréable. Les familles se sentent respectées. On s'y promène, comme au Père-Lachaise à Paris. De nombreuses mairies plantent et laissent pousser des haies, ce qui permet aussi d'accueillir toute une biodiversité.



En Île-de-France, il y a des renards dans les cimetières et des oiseaux qui viennent nicher. Pour cette fête de la Nature, 800.000 personnes ont participé l'an dernier et sont venus compter des papillons, observer des grenouilles, apprendre à faire du compost. Voici d'ailleurs le programme pour l'édition 2019.