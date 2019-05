publié le 16/05/2019 à 04:41

C'est un jugement inédit rendu par le tribunal administratif de Nice. La commune du Cannet, sur la Côte d'Azur, a été condamnée à indemniser les dégâts causés par la chute d'une branche de palmier infesté une espèce d'insecte.



Le 30 septembre 2015, le plaignant, Tanguy Hugues, s'était garé dans une rue du Cannet, typique de la Riviera avec ses palmiers d'ornement dont bon nombre sont rongés de l'intérieur par les larves du charançon rouge et de plus en plus souvent abattus. Il avait alors retrouvé sa voiture cabossée par une branche, avec à la clé 3.000 euros de frais de carrosserie.

Si la mairie a toujours refusé de lui rembourser cette somme, le tribunal administratif de Nice a jugé le contraire alors qu'un arrêté préfectoral de 2010 impose la lutte obligatoire contre le charançon rouge dans toute la France, et une inspection par des experts agréés en zone contaminée.

La lutte contre le charançon est perdue

Ce jugement risque de faire peur à toutes les villes de Méditerranéenne car le charançon est désormais partout. À tel point que l'Anses, l'agence de sécurité sanitaire, a estimé l'an dernier, qu'on ne pouvait plus rien faire contre cette espèce invasive qui est là et qui ne partira plus. La lutte est perdue.



Depuis, son arrivée en 2006, sans doute du Moyen-Orient ou de l'Afrique, le charançon rouge colonise tous les palmiers. À Nice par exemple, sur les 20.000 palmiers présents, quelque 6.000 sont déjà malades.

L'Anses estime que pulvériser tous les arbres ne sert plus à rien et présente un coût financier conséquent. C'est pourquoi, elle recommande de ne traiter que les palmiers emblématiques pour tenter de sauver ceux des paysages de cartes postales ou les plus anciens. Ailleurs il va falloir se résoudre à planter d'autres arbres.