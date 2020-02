Fessenheim : "On est inquiets pour l'avenir," déplore le maire

publié le 19/02/2020 à 14:57

La fermeture de la plus vieille centrale nucléaire de France est lancée. Alors que les syndicats s'inquiètent, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne promet que cela n’entraînera aucune perte d'emploi. Pour Claude Brender, maire de la ville, une page se tourne. Il "espère fortement" que les dires de la ministres soient vrais.

Mais le maire de Fessenheim attend une réponse du gouvernement sur d'autres points. "Il y a encore une grande inquiétude sur l'avenir de nos collectivités, l'avenir de la commune. Aujourd'hui il y a quand même des points essentiels qui n'ont pas été réglés, notamment sur la fiscalité," relate Claude Brender.

Si une partie de la population risque de partir, le risque principal reste de "ne plus pouvoir assurer les services pour cette population et qui seront peut-être différents de ceux qui sont actuellement en place," craint le maire de Fessenheim.

Car la fermeture et le démantèlement de cette centrale nucléaire entraînera forcément des pertes de revenus pour la commune. Le maire souhaite donc que le gouvernement puisse pallier aux pertes, équivalentes à 3,4 millions d'euros selon le maire. "On appelle l'exécutif a passer au concret et tenir ses promesses," conclut le maire.