Attention aux sites internet qui proposent de rembourser votre pass Navigo. Pour l'instant, le vrai site n'est pas encore en service donc tout ce que vous voyez n'est qu'arnaque. Île-de-France Mobilités, qui gère les transports en région parisienne, va porter plainte.

L'organisme en charge du remboursement du pass Navigo va saisir la justice et va demander la fermeture immédiate d'un site auprès du gestionnaire du nom de domaine. Île-de-France Mobilités va également très rapidement mettre en demeure le propriétaire de la page internet. Il fera de même pour tous ceux qui voudraient tenter d'imiter la procédure officielle.

Sur le site incriminé on pouvait voir la photo d'un pass Navigo et ces quelques lignes : "0 énervement, 100% gain de temps". Cette page propose un paiement 3 fois plus rapide que la procédure classique. Problème majeur : rien n'est officiel.

D'autres sites en revanche en profiteraient même pour demander des relevés d'identité bancaire (RIB) ou des preuves d'achat d'un abonnement transport. Cela pourrait permettre aux pirates, au mieux de tenter de se faire rembourser à votre place, au pire d'utiliser vos données sans votre autorisation.

Île-de-France Mobilités appelle à la plus grande vigilance et explique que le site officiel et sécurisé sera en ligne à la fin du mois. Il sera accessible à cette adresse : .