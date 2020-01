publié le 15/01/2020 à 13:27

C'est une petite révolution dans l'Église et pourtant la lettre est passée inaperçue. Un nouveau formulaire concernant l'acte de baptême circule depuis un an dans les églises et interpelle certains diocèses et fidèles. Désormais sur l'acte de baptême ne figure ainsi plus la mention "père et mère" mais seulement "parents" ou "titulaires de l'autorité parentale".



La conférence des évêques de France parle de pragmatisme pour s'adapter aux nouvelles situations familiales. Mais surtout pour permettre plus facilement à tous les enfants, quel que soit leur schéma familial, de pouvoir être baptisés. On pense bien entendu aux parents de même sexe mais pas seulement. Il peut aussi s'agir de familles monoparentales ou de foyers avec un tuteur.

Les nouveaux formulaires de baptême sont en réalité disponibles depuis plus un an à la suite d'une lettre envoyée à tous les évêques de France. Pour l'instant, il s'agit d'une recommandation. Les formulaires sont mis à disposition, et libres aux diocèses de les utiliser ou non.

Sans surprise, certains diocèses sont pour le moment assez réfractaires à ce changement, et d'autres utilisent l'ancien ou le nouveau selon les situations.

