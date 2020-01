Coupe du Monde de Boulangerie : la baguette chinoise remporte le trophée

publié le 15/01/2020 à 13:40

C'est la fin d'un mythe. Nous, Français, qui pensions fabriquer le meilleur pain du monde, les meilleurs croissants, c'est terminé. La finale de la Coupe du Monde de Boulangerie, dixième édition, s'est tenue mardi 14 janvier à Paris, et nous ne sommes même pas sur le podium.

"La première place de cette dixième édition de la Coupe du Monde de la Boulangerie revient à la Chine", a annoncé l'animateur, au terme d'une longue journée. La baguette chinoise est donc la meilleure du monde. À la deuxième place se trouve les Japonais, et en troisième les Danois.

La Coupe du Monde de Boulangerie est le plus grand concours mondial des artistes du pain. Il réunit, tous les quatre ans, les meilleures équipes du monde en boulangerie et a été créé en 1992. Lors de la précédente édition, en 2016, la France était arrivée en troisième position, précédée par Taïwan et, en vainqueur, la Corée du Sud.