Couple : le tabou de l'argent

Marie est en couple depuis 15 ans avec son compagnon. Malgré la durée de leur relation, elle regrette qu'il ne s'investisse pas et semble ne pas vouloir changer d'avis. Au détour de la conversation, Marie soulève la question des finances de leur couple. Elle gagne plus que son compagnon, qui a l'air de parfaitement s'en accommoder.

La soixantaine passée, Michel est en train de faire un bilan de sa vie sentimentale et familiale. Il pense que sa place de dernier dans une fratrie de 9 a été déterminante par la suite. Michel a le sentiment d'être passé trop vite de l'enfance à l'âge adulte et de n'avoir jamais aimé de sa vie. A cela, s'ajoute l'angoisse de la perte de ses frères et sœurs.

Sébastien a décidé de quitter la région parisienne mais il est en couple depuis 2 ans. Mais sa compagne ne veut pas vraiment se prendre la tête et ne manifeste pas son désir de construire.

Lucie a une relation difficile avec sa fils de 14 ans. Déjà tout bébé c'était le cas mais cela s'empire avec l'âge et devient très impulsif.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

