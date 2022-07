Rencontre: Quand l'amour est comparable à une addiction

Stéphanie parle avec un homme depuis un mois. Elle l'a rencontré sur un site de rencontre et ne l'a jamais vu. Plus le temps passe, plus Stéphanie s'attache à cette relation et n'arrive pas à l'arrêter. Cet homme est à la fois présent et distant ce qui crée un sentiment de manque et de confusion chez Stéphanie.



Lorsque Dominique a perdu son père à l'âge de 19 ans. Elle s'est retrouvée seule avec sa mère qui n'était pas aimante. Elle a par la suite ressentis ce manque d'amour avec de ses conjoints. Dominique a désormais le sentiment de n'avoir jamais été aimée de toute sa vie.





Charlotte ne s'est jamais sentis comme une femme mais plutôt comme une jeune fille. Après avoir grandi dans un climat qu'elle qualifie «d'incestueux». Bien qu'il n'y ai jamais eu d'acte, elle a toujours été mal à l'aise avec le comportement de son père. Cette place de petite fille semble être une manière pour Charlotte de se mettre à l’abri.



Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

