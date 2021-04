Famille : faire face au décès de ses parents

publié le 28/04/2021 à 01:24

Patricia s'entend très bien avec sa fille de 22 ans. Mais lorsqu'elles se disputent, la jeune femme reproche à sa mère "que son corps a été là, mais pas son esprit". En effet, Patricia a eu une vie marquée par des deuils douloureux. Elle a vécu des dépressions qui l'ont empêchée de remplir pleinement son rôle de maman.

Claudette a toujours été très proche de sa maman, décédée début décembre. Depuis 5 mois, elle n'arrive toujours pas à réaliser. Claudette se demande s'il est normal que cela soit si difficile à accepter.

Franck a lui aussi perdu sa mère en septembre et n'a pas pu la voir à cause des restrictions sanitaires. Il y a quelque chose qui s'est passé lors de l'hospitalisation et Franck souhaite certaines réponses. Il a donc demandé le dossier médical pour l'aider à prendre conscience du décès de sa mère.

Marie voit sa belle-fille être très angoissée pour une décision qui parait simple à prendre. Doit-elle laisser son fils de 2 ans chez sa nourrice ou plutôt le faire aller à la crèche ? Marie ne s'attendait pas à ce que cette question provoque tant de doute.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

