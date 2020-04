publié le 03/04/2020 à 08:27

Alors que le contexte est particulièrement anxiogène avant un nouveau week-end de confinement, RTL a voulu vous partager une belle histoire de solidarité. Grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir, de nombreux enfants étrangers sont opérés en France, mais avec le confinement, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Plusieurs familles ont alors accepté de les accueillir.

Ces enfants, essentiellement africains ont été soignés à Paris et à Toulouse et s’apprêtaient à repartir à la maison mais "le confinement est arrivé chez nous et chez eux et il n'y a plus d'avions, de moyens de transport", explique Éric Cheysson, chirurgien vasculaire et président de l'association La Chaîne de l'espoir.

"Ces merveilleuses familles d'accueil les accueillent en pré et post opératoire. Ils sont confinés dans ces familles d'accueil", poursuit-il. Le chirurgien a expliqué les moyens mis en œuvre par l'association sur ces dernières semaines. "Pour nous, tout est bouleversé. Cela fait 25 ans que nous avons le regard tourné vers le sud, mais l’hémorragie actuellement est chez nous en France. Pour la première fois, l'ensemble de nos stocks, les respirateurs, les blouses les masques, ne vont plus à Bamako, au Sénégal ou au Togo, mais à Nancy, Saint-Anne, au Diaconesses ou dans les Ehpad", ajoute le chirurgien.