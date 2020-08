Explosions à Beyrouth : la Tour Eiffel s'éteindra à minuit en hommage aux victimes

publié le 05/08/2020 à 15:56

La maire de Paris a annoncé, sur son compte Twitter, ce mercredi 5 août que la Tour Eiffel serait éteinte, ce soir, à partir de minuit. Il s'agit là d'un geste symbolique dont le but est de rendre hommage aux victimes des deux explosions survenues à Beyrouth au Liban, le mardi 4 août.

"Ce mercredi soir à partir de minuit, nous éteindrons la Tour Eiffel pour rendre hommage à toutes les victimes", a écrit Anne Hidalgo. L'élue a également indiqué s'être entretenue avec "Marwan Abboud, gouverneur de Beyrouth, et Rami Adwan, ambassadeur du Liban, pour leur exprimer au nom de Paris et de l’ensemble des Parisiens, toutes nos condoléances et nos pensées pour les victimes, les blessés et leurs proches".



Par ailleurs, la maire a également annoncé que Paris allait débloquer une "aide d'urgence exceptionnelle de 100.000 euros" afin de venir en aide aux blessés et aux services de secours sur place.

