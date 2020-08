Explosions à Beyrouth : comment aider depuis la France ?

publié le 05/08/2020 à 11:48

Les images de la désolation à Beyrouth ont fait le tour du monde, amenant une vague de messages de soutien à l'égard des Libanais. Des associations sont déjà sur le pont pour assister la population, et peuvent être aidées depuis la France.



La Croix Rouge dispose d'une antenne locale au Liban. Depuis l'explosion, elle a installé dans la capitale du pays des centres temporaires de premiers soins et de triage. L'ensemble de ses ambulances sur le territoire libanais ont été envoyées à Beyrouth pour apporter une aide urgente et permettre si besoin des évacuations. Des donations sont possibles via son site officiel.



Impact Lebanon, une ONG initialement créée pour inciter la diaspora libanaise à s'engager pour leur pays d'origine, a lancé une cagnotte, se fixant pour objectif de récolter plus de 5.5 millions d'euros. L'opération est en bonne voie : en moins de 24 heures, la barre des 2 millions d'euros donnés a été franchie.

Cette organisation a aussi annoncé dans une publication sur Instagram qu'elle indiquerait, ce mercredi 5 août, une liste d'ONG vérifiées avec lesquelles elle collaborera afin de s'assurer que les dons ne soient pas mal-versés.