Euromillions : quels sont les chiffres et nombres qui tombent le plus souvent ?

publié le 10/12/2020 à 14:33

D’après les dernières statistiques de l'Euromillions sur tous les tirages réalisés depuis septembre 2016, certains chiffres ou nombres tombent plus régulièrement que d’autres. Pour rappel, un joueur a en moyenne une chance sur 139.838.160 de remporter le jackpot, indique le site de la Française des Jeux. Une chance infime qui peut donner l'envie de trouver les meilleures astuces pour sélectionner les bons chiffres.

Sur le site euro-millions.com, on découvre que les chiffres et nombres suivants ont été ceux qui sont tombés le plus souvent : le 20 (58 fois), le 15 (56 fois), le 23 (56 fois), le 27 (54 fois) et le 17 (54 fois). Les chiffres étoile 2 (92 fois) et 3 (84 fois) sont ceux qui remportent le plus de succès. On note que le numéro 20 a été sélectionné pour la dernière fois lors du tirage du vendredi 4 décembre et l'étoile 2, lors du tirage du mardi 8 décembre.

En revanche, les chiffres et nombres suivants font rarement partie de la combinaison gagnante de la célèbre loterie européenne. Le 18 (31 fois), le 40 (32 fois), le 36 (34 fois), le 22 (34 fois), et enfin le 35 (34 fois), qui n'est pas tombé depuis le 9 octobre. Le numéro 22 n'a pas été sélectionné depuis le 4 septembre dernier. Enfin, le nombre 10 (60 fois) et le chiffre 1 (64 fois) sont les moins choisis pour les chiffres étoile lors des tirages de l'Euromillions.