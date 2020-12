EuroMillions : pourquoi la cagnotte reste-t-elle bloquée à 200 millions d'euros ?

publié le 08/12/2020 à 14:01

C'est tout simplement la plus grosse somme jamais proposée par l'EuroMillions. Depuis le vendredi 4 décembre, 200 millions d'euros sont mis en jeu par l'organisme de loterie, qui officie dans neuf pays européens. Néanmoins, ce montant record n'augmentera pas lors du prochain tirage, prévu ce mardi 8 décembre.

Et pour cause, la charte de l'EuroMillions, qui a été révisée au mois de février, stipule que ce jackpot peut être remis en jeu pour quatre tirages consécutifs sans être augmenté. Dans le cas où aucun chanceux ne trouverait les cinq bons numéros et les deux étoiles, alors la somme sera obligatoirement remportée ou partagée au rang inférieur gagnant.

Après cela, la cagnotte repartira au plafond de base, de 17 millions d'euros. Si aucun joueur ne la remporte, le gain augmentera jusqu'à atteindre un nouveau plafond de 210 millions d'euros. Augmentant de 10 millions d’euros à chaque fois qu’il est atteint, le plafond de l’Euromillions devrait atteindre, dans les prochaines années, la barre de 250 millions d’euros, le plafond ultime fixé par l'organisme. Avant que la charte ne soit révisée, le montant maximal du gain était de 190 millions d'euros.

Pour la 1ere fois de l’histoire du #jeu, #Euromillions propose un jackpot record de 200 millions d’euros. Si ce nouveau #jackpot est remporté en #France, il s’agira du plus gros gain de l’histoire de #FDJ. https://t.co/onrIf6yiOa pic.twitter.com/iXsGmEnA2C — FDJ (@FDJ) December 3, 2020