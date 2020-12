publié le 02/12/2020 à 20:28

C'est un record. Vendredi 4 décembre, le jackpot de l'EuroMillions va atteindre les 200 millions d'euros. En effet, personne dans les 9 pays concernés n'a obtenu le pactole de ce mardi, qui était de 178 millions d'euros. La somme a donc été remise en jeu, et augmentée.

Avant 2020, la somme maximale était plafonnée à 190 millions d'euros. Elle a été remportée quatre fois dans l'histoire de l'EuroMillions : en 2012, deux fois en 2014 et en 2019, jamais par des Français, indique Le Parisien. En France, la plus importante somme jamais remportée est de 170 millions d'euros, en 2012.



Cette année, les règles ont changé et le plafond a été réhaussé : l'EuroMillions peut désormais mettre en jeu jusqu'à 250 millions d'euros, rappelle le quotidien. Si le jackpot n'est pas remporté vendredi, il pourra donc monter encore.