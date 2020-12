publié le 04/12/2020 à 15:10

C'est la première fois que les participants à des jeux de hasard miseront pour remporter une telle somme en France. Ce vendredi 4 décembre, celui ou celle qui trouvera les 5 bons numéros et les 2 étoiles remportera 200 millions d'euros, une somme dont on a du mal à appréhender la grandeur.

Elle représente plus de 13.677 ans payés au SMIC (14.623 euros net) ou 7.122 années payées au salaire moyen (28.080 euros net). Cela correspond à plus de 4.000 lingots d'or (49.100 euros le kilo) et plus de 313.000 lingots d'argent (638 euros le kilo). 200 millions d'euros, c'est aussi l'équivalent du PIB des Îles Marshall, un archipel de plus de 75.000 habitants.

Si l'on en croit les sites d'agences immobilières, vous pouvez vous acheter plus de 150 châteaux en France (les prix oscillent en moyenne entre 800.000 et 2 millions d'euros), presque 2 Airbus A330 (environ 102 millions d'euros, selon Challenges). Avec 200 millions d'euros, on peut faire creuser quelque 8.000 piscines (environ 25.000 euros) et 5.000 terrains de tennis en terre battue (environ 40.000 euros).

En France, 200 millions d'euros permettent d'acheter près de 2.600 m² de terrain constructible (77.100 euros en moyenne le m² selon les données du gouvernement). Cela va de 1.424 m² en Île-de-France (144.400 euros en moyenne) à 3.584 m² en Bourgogne-Franche-Comté.