Euromillions : les résultats du tirage du mardi 25 février 2020

publié le 25/02/2020 à 22:03

Que fallait-il jouer pour devenir millionnaire ce mardi 25 février 2020 ? La cagnotte du jour s'élevait à 27 millions d'euros pour qui trouverait les bons résultats du tirage de l'Euromillions. Pour gagner, il fallait jouer la combinaison suivante : 1 - 4 - 18 - 27 - 42 et les deux numéros étoiles 4 et 6.

Aucun joueur n'a trouvé les cinq numéros avec deux étoiles. En revanche, 2 joueurs ont coché les 5 bons numéros et 1 étoile et remportent 283.293,40 euros. 4 joueurs ont quant à eux trouvé les 5 bons numéros sans étoile et remportent 33.105,10 euros.

Si vous n'avez pas eu la chance de trouver les bons résultats de l'Euromillions du mardi 25 février 2020, pas de panique : peut-être votre grille sera-t-elle tirée au sort ! A chaque tirage, un code MyMillion est désigné pour remporter 1 million d'euros. Ce lundi, le code MyMillion gagnant est le OQ 161 5938.

Le prochain tirage Euromillions aura lieu le vendredi 28 février prochain. À la clé : 66 millions d'euros.