Euromillions : un gagnant à 1 million d’euros n’a plus que 11 jours pour se manifester

Mais qui est donc cet étourdi sur le point de perdre un million d'euros ? Un joueur ayant validé son ticket gagnant d'Euromillions le 20 décembre dernier dans un MagPresse du centre commercial Grand Littoral, à Marseille, ne s'est en effet toujours pas fait connaître auprès de la Française des Jeux.

S'il n'a pas remporté les 17 millions d'euros qui étaient mis en jeux ce soir-là, l'heureux joueur a tout de même gagné plus d'un million d'euros au rang 2 en cochant cinq bons numéros et une étoile. Problème, comme le rapporte La Provence, ce potentiel millionnaire n'est jamais venu réclamer son dû. Perte de son ticket ou oubli, il est possible que le gagnant ait jeté son ticket et n'ait jamais été mis au courant de son gain de 1.047.023,20 euros exactement.

Le mystérieux vainqueur ayant coché la combinaison 8, 24, 30, 32, 34 avec les étoiles 3 et 4 n'a désormais plus que 11 jours pour se manifester et encaisser son chèque. En effet, après le 18 février à minuit, il sera trop tard et son gain sera remis en jeu.

Le 12 avril dernier déjà, le vainqueur du tirage "My Million" ne s'était pas manifesté

Il faut savoir qu'afin d'éviter de tels cas de figure, dix jours avant l'expiration du gain, la Française des jeux communique le point de vente des tickets gagnants à la presse dans le but de faciliter les recherches de gagnants. Le 12 avril dernier déjà, le vainqueur du tirage "My Million" ne s'était pas manifesté avant le 11 juin minuit et avait perdu son gain, remis en jeu.