Euromillions : les résultats du tirage du mardi 21 juillet 2020

publié le 21/07/2020 à 22:29

Pour remporter la cagnotte Euromillions de 49 564 587,00 d'euros mise en jeu ce mardi 21 juillet 2020, la combinaison à jouer était la suivante : 14- 15- 24- 29-42 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 4.



Un gagnant en Europe a gagné la somme de près de 50 millions d'euros à l'occasion de ce tirage de l'Euromillions. Par ailleurs, 3 participants européens ont remporté 177 754,50 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros et une étoile, mais aucun Français. 3 participants européens, dont deux Français, ont réussi à remporter 41 544,10 d'euros grâce à leurs cinq bons numéros.

Et 37 gagnants européens dont 8 Français ont remporté 1 049,10 d'euros grâce à quatre bons chiffres et deux étoiles. Enfin, avec 4 chiffres trouvés et une étoile, 555 gagnants européens dont 89 Français remportent 128,80 euros.



Le code My Million est le suivant : RV 049 2923. Le prochain tirage Euromillions aura lieu vendredi 24 juillet avec une cagnotte de 17 millions d'euros.