publié le 22/05/2020 à 14:29

C'est l'histoire un peu banale d'un gagnant de l'Euromillions. Le 20 mars dernier, l'habitant des Côtes d'Armor empoche le gros lot : 17 millions d'euros, sauf que le confinement est en vigueur depuis 3 jours. C'est un comble pour le gagnant d'une loterie : ne pas toucher l'argent. Impossible en effet de récupérer son gain à cause des mesures de confinement.

52 jours interminables avec le ticket du jackpot, plié en deux, bien protégé avec du papier pour qu'il ne se déchire pas et caché, faute de coffre-fort à la maison, dans la coque de son portable. Il ne l'a pas quitté des yeux une seule seconde. On l'imagine bien toucher la poche de son pantalon des centaines de fois par jours.

Sans parler du stress à chaque sortie pour faire les courses : ne jamais perdre son téléphone le plus cher du monde : 17 millions d'euros. Car, la règle est très stricte : une fois que le gagnant s'est fait connaître par la Française des Jeux, il doit absolument conserver le ticket jusqu'à la remise du chèque. On peut difficilement imaginer quelqu'un de plus heureux à la fin du confinement.