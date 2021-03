publié le 27/02/2021 à 17:32

La cagnotte exceptionnelle de l'Euromillions, d'une valeur de 210 millions d'euros a été remportée vendredi 26 février par un joueur suisse. Ce dernier avait une chance sur 140 millions de remporter ce jackpot historique.

Après neuf tirages consécutifs sans vainqueur, c'est un habitant de la Suisse qui devient l'heureux gagnant de cette somme colossale grâce à ses cinq bons numéros : 6 - 12 - 22 - 29 - 33, et à ses deux étoiles 6 et 11. Jusqu’ici, le record de gains s’élevait à 200 millions d’euros et avait été remporté par un retraité du sud de la France en décembre dernier, rappelle Le Parisien.



Depuis le lancement de cette loterie européenne en 2004, 493 jackpots avaient été remportés au 12 juin 2020. Parmi les pays les plus chanceux le Royaume-Uni était alors en tête avec 108 gagnants, suivie de près par la France et ses 107 gagnants. Sur la dernière marche du podium on retrouvait alors en juin dernier l'Espagne, avait 103 gagnants, selon les chiffres officiels de l'Euromillions.