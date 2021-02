publié le 09/02/2021 à 21:26

La chance sourit rarement deux jours d'affilée. En réalité, Orlene Peterson, une Américaine de l'Idaho, dans l'Ouest des États-Unis, avait une chance sur 282,5 millions de remporter deux fois de suite la loterie. Et pourtant, celle-ci vient d'empocher 500.000 dollars après avoir encaissé ses deux tickets gagnants.

Orlene Peterson avait acheté les deux billets fin janvier. Elle a d'abord remporté 200.000 dollars avant de remporter 300.000 dollars le lendemain, dans une autre boutique et avec un autre type de jeu : "Quand je l'ai scanné (le ticket, ndlr) et que j'ai dit que je devais le réclamer à la loterie, j'ai pensé que c'était peut-être 1.000 $. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait 300.000 $ et que cela se reproduirait. Le lendemain !",a-t-elle raconté à la chaîne télévisée américaine CNN.

Orlene Peterson a déjà prévu de payer ses factures, de racheter un camion et de se payer un voyage à Las Vegas pour célébrer l'occasion.